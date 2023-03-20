Маляр про контрнаступ: не займаємося прогнозуванням і не розголошуємо плани ЗСУ

Вона нагадала, що звільнення Київської області, півночі країни, як і деокупація Харківської області продемонстрували високу майстерність планування операцій та їх виконання українськими військовими.

"Шириться дуже багато інформації про контрнаступ, але треба розуміти, що військові і міністерство як цивільна установа, ми не займаємося прогнозуванням і ми не розголошуємо плани ЗСУ", - сказала заступниця.

Разом з цим, Маляр підкреслила, що стратегічна задача України - звільнити всі наші території. Тому робиться все для того, щоб вони були деокуповані.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало думки експертів про передумови та терміни початку майбутнього контрнаступу ЗСУ.

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