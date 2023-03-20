Маляр о контрнаступлении: не занимаемся прогнозированием и не разглашаем планы ВСУ

Она напомнила, что освобождение Киевской области, севера страны, как и деоккупация Харьковской области продемонстрировали высокое мастерство планирования операций и их выполнения украинскими военными.

"Распространяется очень много информации о контрнаступлении, но надо понимать, что военные и министерство как гражданское учреждение, мы не занимаемся прогнозированием и мы не разглашаем планы ВСУ", - сказала зам.

Вместе с этим, Маляр подчеркнула, что стратегическая задача Украины - освободить все наши территории. Поэтому делается все для того, чтобы они были деоккупированы.

Напомним, РБК-Украина собрала мнения экспертов о предпосылках и сроках начала предстоящего контрнаступления ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.