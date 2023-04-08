UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маляр про бої за Бахмут: найпрофесійніші підрозділи росіян зазнають втрат

Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіяни, намагаючись окупувати Бахмут, використовують свої найпрофесійніші підрозділи. Вони зазнають значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

За її словами, ворог сьогодні намагався вести наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але безуспішно. Найзапекліші бої з перерахованих вище напрямків зараз ведуться за Мар'їнку.

Маляр додала, що противник не припиняє спроб окупувати Бахмут. Там тривають бої.

"У боях за Бахмут ворог залучає свої найпрофесійніші підрозділи. Це не тільки "вагнерівці", а й спецназівці та десантно-штурмові загони. Водночас вони зазнають значних втрат", - зазначила заступник міністра оборони.

Вона уточнила, що зараз ситуація там контрольована. Оперативні рішення щодо оборони приймаються цілодобово.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий наголошував, що Україна контролює ситуацію в Бахмуті і розуміє наміри окупантів.

Також ми писали, що, за даними британської розвідки, росіяни нібито просунулися у Бахмуті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниДонецька областьБахмутВійська РФВійна Росії проти України