Маляр о боях за Бахмут: самые профессиональные подразделения россиян несут потери

Россияне, пытаясь оккупировать Бахмут, используют свои самые профессиональные подразделения. Они несут значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.
По ее словам, враг сегодня пытался вести наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, но безуспешно. Самые ожесточенные бои из вышеперечисленных направлений сейчас ведутся за Марьинку.
Маляр добавила, что противник не прекращает попытки оккупировать Бахмут. Там продолжаются бои.
"В боях за Бахмут враг привлекает самые свои профессиональные подразделения. Это не только "вагнеровцы", но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем они несут значительные потери", - отметила замминистра обороны.
Она уточнила, что сейчас ситуация там контролированная. Оперативные решения по обороне принимаются круглосуточно.
Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркивал, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения оккупантов.
Также мы писали, что, по данным британской разведки, россияне якобы продвинулись в Бахмуте.
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