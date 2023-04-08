Маляр о боях за Бахмут: самые профессиональные подразделения россиян несут потери

По ее словам, враг сегодня пытался вести наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, но безуспешно. Самые ожесточенные бои из вышеперечисленных направлений сейчас ведутся за Марьинку.

Маляр добавила, что противник не прекращает попытки оккупировать Бахмут. Там продолжаются бои.

"В боях за Бахмут враг привлекает самые свои профессиональные подразделения. Это не только "вагнеровцы", но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем они несут значительные потери", - отметила замминистра обороны.

Она уточнила, что сейчас ситуация там контролированная. Оперативные решения по обороне принимаются круглосуточно.