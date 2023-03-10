Маляр про Бахмут: Ситуація загострена, але робимо все, щоб ворог не прорвався

Російські війська продовжують наступ та не полишають спроб прорвати оборону Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

За її словами, ситуація на Бахмутському напрямку лишається напруєеною. Однак наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани.

"Якщо коротко підсумувати оприлюднені зведення, то: ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ", - заявила вона.