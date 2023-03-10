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Маляр о Бахмуте: Ситуация обострена, но делаем все, чтобы враг не прорвался

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российские войска продолжают наступление и не оставляют попыток прорвать оборону Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

По ее словам, ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной. Однако наши воины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы.

"Если коротко подытожить обнародованные сводки, то: ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск", - заявила она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия запустила очередную информационную атаку по Бахмуту. В частности, страна-агрессор распространяет дезинформацию о якобы конфликтах между военно-политическим руководством Украины по поводу обороны города.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.

К тому же украинский лидер поручил усилить оборону города.

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БахмутВойна России против УкраиныАнна Маляр