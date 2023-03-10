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Маляр про Бахмут: Ситуація загострена, але робимо все, щоб ворог не прорвався

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Бахмут, П'ятниця 10 березня 2023 16:58
Маляр про Бахмут: Ситуація загострена, але робимо все, щоб ворог не прорвався Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські війська продовжують наступ та не полишають спроб прорвати оборону Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

За її словами, ситуація на Бахмутському напрямку лишається напруєеною. Однак наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани.

"Якщо коротко підсумувати оприлюднені зведення, то: ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ", - заявила вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо Бахмуту. Зокрема, країна-агресор поширює дезінформацію про нібито конфлікти між військово-політичним керівництвом України з приводу оборони міста.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначав, що оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.

До того ж, український лідер доручив посилити оборону міста.

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Бахмут Війна Росії проти України Ганна Маляр
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