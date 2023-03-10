Маляр о Бахмуте: Ситуация обострена, но делаем все, чтобы враг не прорвался

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

По ее словам, ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной. Однако наши воины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы.

"Если коротко подытожить обнародованные сводки, то: ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск", - заявила она.