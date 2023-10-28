На Мальті стартував третій мирний саміт щодо України: що на порядку денному

Третій мирний саміт щодо України стартував сьогодні, 28 жовтня, на Мальті. На ньому присутні представники понад 65 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
У саміті беруть участь зовнішньополітичні радники та радники з питань національної безпеки. Цього разу присутні представники Заходу та Глобального півдня.
За словами Єрмака, на третьому саміті будуть презентовані та обговорені плани реалізації 5 пунктів української формули миру: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
"Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти", - додав керівник ОП.
На Мальті сьогодні та завтра відбудеться третя зустріч щодо української формули миру. Головна мета для України, за словами голови ОП Андрія Єрмака, - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" мирного плану президента Володимира Зеленського.
Дві попередні зустрічі пройшли у Копенгагені та Джідді. Тоді Україні вдалося залучити не лише прямих партнерів та союзників, а й представників Глобального півдня, які займають нейтральну позицію щодо війни.
Цього разу Китай не бере участі у мирному саміті. За даними ЗМІ, відсутність Пекіна розчарувала українське керівництво.
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