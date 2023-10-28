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На Мальте стартовал третий мирный саммит по Украине: что на повестке дня

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Третий мирный саммит по Украине стартовал сегодня, 28 октября, на Мальте. На нем присутствуют представители более 65 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

В саммите принимают участие внешнеполитические советники и советники по национальной безопасности. В этот раз присутствуют представители Запада и Глобального юга.

По словам Ермака, на третьем саммите будут представлены и обсуждены планы реализации 5 пунктов украинской формулы мира: ядерная, энергетическая, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

"Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разнообразие стран, а также эксперты", - добавил руководитель ОП.

Что известно о третьем мирном саммите

На Мальте сегодня и завтра пройдет третья встреча по украинской формуле мира. Главная цель для Украины, по словам главы ОП Андрея Ермака, - заручиться "максимально широкой международной поддержкой" мирного плана президента Владимира Зеленского.

Две предыдущие встречи прошли в Копенгагене и Джидде. Тогда Украине удалось привлечь не только прямых партнеров и союзников, но и представителей Глобального юга, занимающих нейтральную позицию по войне.

В этот раз Китай не участвует в мирном саммите. По данным СМИ, отсутствие Пекина разочаровало украинское руководство.

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