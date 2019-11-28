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На Мальте требуют отставки премьера на фоне расследования убийства журналистки

Новости » Общество     28.11.2019 - 14:33
На Мальте требуют отставки премьера на фоне расследования убийства журналистки
Фото: Джозеф Мускат (flickr.com/partyofeuropeansocialists)

Накануне в правительстве уже произошло несколько отставок

На Мальте требуют отставки премьер-министра Джозефа Муската на фоне расследования убийства мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галичине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Malta.

Отмечается, что отставки премьера требуют после "недели политических отставок" в его правительстве, которые произошли накануне, а также из-за активного полицейское расследования.

Под стенами парламента Мальты происходила уже пята акция протеста за последнюю неделю с требованиями к Мускату.

Напомним, 26 ноября руководитель аппарата премьер-министра Мальты Кот Шембри подал в отставку после сообщения о том, что его допросила полиция, которая расследует убийство журналистки.

Мальтийский журналистка погибла 16 октября 2017 года во время взрыва его автомобиля. За 15 дней до смерти журналистка подавала в полицию заявления о том, что ей угрожают.

РБК-Украина писало, что в июле 2018 года генеральный прокурор Мальты снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската, которого подозревали в злоупотреблениях и получении выгоды от тайной оффшорной компании. Это дело расследовалось 15 месяцев после того, как Дафна Каруана Галиция обнародовала информацию, что жена пермьера Мишель владела компанией Egrant, которая фигурировала в офшорном скандале и отмывала деньги компании, связанной с семьей президента Азербайджана.

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