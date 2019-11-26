ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Руководитель аппарата премьера Мальты подал в отставку

Новости » Политика     26.11.2019 - 21:17
Руководитель аппарата премьера Мальты подал в отставку
Фото: Дафне Каруана Галициа (twitter/mediamediatwi)

Премьер Мальты сам сообщил об отставке своего подчиненного

Руководитель аппарата премьер-министра Мальты Кит Шембри подал в отставку после сообщения о том, что его допросила полиция, которая расследует убийство мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Malta.

Премьер Мальты Джозеф Мускат сам сообщил об отставке своего подчиненного, но в то же время отказался комментировать сообщения СМИ о допросе, заявив, что ему не известны детали расследования.

"Я не знаю, его допрашивают и о чем его допрашивают", - заявил он.

Кроме того, в деле об убийстве мальтийской журналистки полиция допрашивает известного бизнесмена Йоргена Фенека. Источники утверждают, что он сделал несколько заявлений, связав руководителя аппарата премьера с коррупционными делами и посредником в убийстве журналистки Мелвином Теумой. Считают, что Теума имеет аудиозаписи разговора, в которой упоминается Шембри.

Напомним, в декабре 2017 года по делу об убийстве на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции полиция выдвинула обвинения трем подозреваемым. Они обвинены в изготовлении взрывного устройства, которое было подложено в автомобиль журналистки.

Кром того, правительство Мальты спустя два года после убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции распорядилось начать открытое расследование. Также открытое расследование является выполнением решения Совета Европы, который требовал начать процесс до 26 сентября 2019 года.

Появились новые подробности расследования убийства журналистки на Мальте Глава Нацслужбы здоровья подал в отставку
Новости Украины Мальтаотставка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь