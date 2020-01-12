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На Мальте избрали нового премьера на фоне расследования убийства журналистки

Новости » Общество     12.01.2020 - 08:21
На Мальте избрали нового премьера на фоне расследования убийства журналистки
Фото: Дафне Каруана Галиция (twitter/mediamediatwi)

Бывший премьер Мускат ушел в отставку

На Мальте избрали нового премьер-министра после того, как Джозеф Мускат ушел в отставку на фоне расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Новым главой мальтийского правительства стал юрист и депутат парламента страны 42-летний Роберт Абела.

Его выбрали лидером правящей Лейбористской партии, что автоматически делает его премьер-министром страны. Новый премьер - сын бывшего президента Мальты Джорджа Абелы, который занимал пост главы государства с 2009 по 2014 год.

Напомним, 19 декабря Европейский парламент принял резолюцию, которая призывает премьер-министра Мальты Джозефа Муската немедленно уйти в отставку.

РБК-Украина писало, что 28 ноября, сообщалось, что на Мальте требуют отставки премьер-министра Джозефа Муската после недели "политических отставок" в его правительстве. На следующий день Мускат заявил, что немедленно уйдет в отставку, но вскоре "перенес" свое решение до середины января.

Как известно, на Мальте возобновилось расследование убийства журналистки Дафны Каруани Галиции, которая погибла 16 октября 2017 года во время взрыва ее автомобиля. Журналистка проводила расследование, связанное с деятельностью Джозефа Муската.

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