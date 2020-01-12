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На Мальті обрали нового прем'єра на тлі розслідування вбивства журналістки

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 08:21
На Мальті обрали нового прем'єра на тлі розслідування вбивства журналістки
Фото: Дафне Каруана Галичина (twitter/mediamediatwi)

Колишній прем'єр Мускат пішов у відставку

На Мальті обрали нового прем'єр-міністра після того, як Джозеф Мускат пішов у відставку на тлі розслідування вбивства журналістки Дафни Каруаны Галичини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Новим главою мальтійського уряду став юрист і депутат парламенту країни 42-річний Роберт Абела.

Його обрали лідером правлячої Лейбористської партії, що автоматично робить його прем'єр-міністром країни. Новий прем'єр - син колишнього президента Мальти Джорджа Абелы, який займав пост глави держави з 2009 по 2014 рік.

Нагадаємо, 19 грудня Європейський парламент прийняв резолюцію, яка закликає прем'єр-міністра Мальти Джозефа Мускату негайно піти у відставку.

РБК-Україна писало, що 28 листопада, повідомлялося, що на Мальті вимагають відставки прем'єр-міністра Джозефа Мускату після тижня "політичних відставок" в його уряді. На наступний день Мускат заявив, що негайно піде у відставку, але незабаром "переніс" своє рішення до середини січня.

Як відомо, на Мальті поновилося розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галичини, яка погибла 16 жовтня 2017 року під час вибуху її автомобіля. Журналістка проводила розслідування, пов'язане з діяльністю Джозефа Мускату.

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