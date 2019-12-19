Премьер Мальты должен немедленно уйти в отставку, - резолюция Европарламента

Фото: Джозеф Мускат (flickr.com/partyofeuropeansocialists)

За документ проголосовали 581 парламентариев, против высказались 26, 83 - воздержались

Европейский парламент принял резолюцию, которая призывает премьер-министра Мальты Джозефа Муската немедленно уйти в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.

За документ проголосовали 581 парламентариев, против высказались 26, 83 - воздержались.

В резолюции выражаются серьезные сомнения в возможности проведения непредвзятого расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, пока Мускат находится при власти.

Члены Европарламента раскритиковали тот факт, что расследование случаев коррупции и отмывания денег, связанные с убийством журналистки Галиции, не продвигаются вперед или даже не запущены.

Поэтому, как отмечается в резолюции, события на Мальте последних нескольких лет представляют долгосрочную угрозу для верховенства закона, демократии и основных прав.

В тексте также приветствуется создание ежегодной "Европейской премии Дафне Каруаны Галиции за выдающийся вклад в журналистику". Необходимые меры для установки этого приза должны быть завершены как можно скорее.

Кроме того Европарламент требует отмены схем гражданства и проживания на Мальте для инвесторов, поскольку они "эффективно продают гражданство ЕС и представляют угрозу усилиям по борьбе с отмыванием денег, борьбе с трансграничной преступностью и целостностью шенгенской зоны".

Напомним, что 28 ноября, сообщалось, что на Мальте требуют отставки премьер-министра Джозефа Муската после недели "политических отставок" в его правительстве. На следующий день Мускат заявил, что немедленно уйдет в отставку, но вскоре "перенес" свое решение до середины января.

Как известно, на Мальте возобновилось расследование убийства журналистки Дафны Каруани Галиции, которая погибла 16 октября 2017 года во время взрыва ее автомобиля. За 15 дней до смерти журналистка подавала заявления в полицию о том, что ей угрожают.