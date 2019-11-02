Мальта конфисковала контейнеры с российскими деньгами для ливийских боевиков

Мальта конфисковала крупную партию неофициальных ливийских банкнот, которые предположительно предназначались генералу Халифу Гафтару. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Malta

Сообщатся, что его войска ведут наступление против поддерживаемого ООН правительства Ливии, которое находится в Триполи.

Источники издания в секторе национальной безопасности страны подтвердили, что два контейнера, заполненные недавно введенной валютой, были обнаружены в конце сентября на Мальте.

"Власти Мальты задержали крупную партию неофициальной ливийской валюты, которая как считается, предназначалась для полевого командира Халифа Гафтара, ведущего наступление южнее Триполи", - сообщает издание.

Указано, что средства походят из монетного двора РФ, который печатал деньги для непризнанного ливийского правительства.

Напомним, премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке на фоне протестов, охвативших страну в течение двух недель. Он отправился к президенту страны Мишелю Ауну, чтобы тот удовлетворил его прошение об отставке. Харири заявил, что Ливан зашел в тупик и нуждается в "шоке, чтобы выйти из кризиса".

Протесты в Ливане начались 17 октября после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не прекратились.

Как сообщало РБК-Украина, на фоне протестов, правительство Ливана приняло пакет реформ, которым планирует успокоить демонстрантов. В частности планируется сокращение зарплат министров и депутатов парламента вдвое.