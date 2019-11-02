Мальта конфіскувала контейнери з російськими грошима для лівійських бойовиків

Мальта конфіскувала велику партію неофіційних лівійських банкнот, які імовірно призначалися генералу Халіфу Гафтару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Malta

Повідомляться, що його війська ведуть наступ проти підтримуваного ООН уряду Лівії, який знаходиться в Тріполі.

Джерела видання у секторі національної безпеки країни підтвердили, що два контейнери, заповнені нещодавно введеною валютою, були виявлені в кінці вересня на Мальті.

"Влада Мальти затримала велику партію неофіційної лівійської валюти, яка, як вважається, призначалася для польового командира Халіфа Гафтара, що веде наступ на південь від Тріполі", - повідомляє видання.

Зазначено, що кошти походять з монетного двору РФ, який друкував гроші для невизнаного лівійського уряду.

Нагадаємо, премьер-міністр Лівану Саад Харірі оголосив про відставку на тлі протестів, що охопили країну протягом двох тижнів. Він вирушив до президента країни Мішеля Ауну, щоб той задовольнив його прохання про відставку. Харірі заявив, що Ліван зайшов у глухий кут і потребує в "шоці, щоб вийти з кризи".

Протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про введення збору на користування мессенджерами, як WhatsApp для здійснення телефонних дзвінків. Збір повинен був складати в перерахунку 0,20 долара США в день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не припинилися.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі протестів, що уряд Лівану прийняв пакет реформ, яким планує заспокоїти демонстрантів. Зокрема планується скорочення зарплат міністрів і депутатів парламенту вдвічі.