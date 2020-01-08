Малохмарно та з нічними заморозками до -9: прогноз на сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень до +2 градусів

Погода в Україні у середу, 8 січня, буде прохолодною та малохмарною на більшості території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні температура повітря вдень на більшості території коливатиметься від 0 до +2 градусів, лище подекуди на заході та півдні термометри покажуть від +1 до +3 тепла. Вночі прогнозуються заморозки від -3 до -7 градусів. У Закарпатській та Чернівецькій областях вночі очікується від -7 до -9 градусів морозу.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде малохмарна та суха погода. Вдень буде прохолодно. Температура повітря у першій половині доби коливатиметься від 0 до +2 градусів. Вночі термометри у Києві покажуть до -4...-6 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики з Укргідрометцентру попереджали про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах. Так, третій рівень небезпечності прогнозують на високогір’ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

Крім того, в Україні оголосили відкритим сніголавинний сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається у західних областях.