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В Карпатах возможно схождение лавин

Новости » Общество     07.01.2020 - 10:27
В Карпатах возможно схождение лавин
Иллюстративное фото (из открытых источников)

На высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность

Погода в Украине 7 декабря ухудшилась, ожидается значительная снеголавинная опасность в Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Сегодня на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, сегодня в западных областях днем 0+3, а ночью -4-6. В частности, в Черновицкой области ночью -9-11. На севере и в центре днем -1+1, а ночью -3-5. На востоке страны сегодня снег. Днем -1-2, ночью -1-3. В южных областях облачно. Днем -1+1, а ночью -1-3.

По данным снеголавинные станций состоянию на 8 утра 6 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 61 сантиметра. В частности, на Сл Пожижевская высота снежного покрова составляла 10-61 см.

Напомним, в западных областях Украины 5 января было объявлено штормовое предупреждение. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечалось, что ожидается усиление ветра до 20 м/сек.

Ранее в Украине объявили открытым снеголавнный сезон. Высокая вероятность схода лавин наблюдается в западных областях.

Снег на востоке и похолодание до +1: прогноз погоды на сегодня ГСЧС предупреждает о значительной опасности схода лавин
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