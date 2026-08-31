Мало хто знає: жінки мають право на аліменти від чоловіка за роки вдома з дітьми

Жінка, яка роками була домогосподаркою та виховувала дітей, після розлучення часто залишається майже без стажу для пенсії. Мало хто знає, але вона має право на компенсацію за втрачені роки.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат Руслан Ружицький.
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"Окремої виплати за те, що дружина багато років була домогосподаркою і через це не має достатнього стажу для призначення пенсії, українське законодавство не передбачає", - зазначив юрист Руслан Ружицький.
Однак є інший механізм підтримки - аліменти від колишнього чоловіка, передбачені Сімейним кодексом України.
Юрист пояснив, що Сімейний кодекс усе ж дає можливість отримувати аліменти від колишнього чоловіка.
"Частина 4 статті 76 Сімейного кодексу України встановлює таке право для того з подружжя, хто через виховання дітей, ведення домашнього господарства або догляд за членами сім'ї не мав можливості працювати, здобути освіту чи зайняти відповідну посаду", - розповів Ружицький.
Такі виплати можуть тривати протягом трьох років після розлучення.
"Частина 3 статті 76 Сімейного кодексу України дає право на утримання після досягнення пенсійного віку. Для цього на момент розлучення до пенсії має залишатися не більше п'яти років, а шлюб має тривати щонайменше десять років", - зазначив юрист.
Юрист зазначив, що точного розміру аліментів закон наперед не встановлює - його визначає суд, враховуючи:
Це передбачає стаття 80 Сімейного кодексу.
Якщо жінка вже отримує пенсію або має інший дохід, це не позбавляє її права на аліменти.
"Конституційний Суд України у рішенні № 1-р/2024 від 29 жовтня 2024 року визнав неконституційною частину 4 статті 75 Сімейного кодексу України. Сам по собі розмір доходу на рівні прожиткового мінімуму не може бути єдиним критерієм для визначення потреби людини в утриманні. Потрібно враховувати її реальні доходи, витрати та життєві потреби", - пояснив Ружицький.
Є також варіант домовитися про утримання без суду. Подружжя може укласти договір, у якому визначить суму, строки та порядок виплат. Це передбачає стаття 78 Сімейного кодексу.
"Де-факто дружина може отримувати матеріальну підтримку від колишнього чоловіка через те, що багато років присвятила сім'ї та не змогла отримати достатній стаж для пенсії. Але де-юре це не компенсація за втрачену пенсію, а її право на матеріальне утримання, передбачене Сімейним кодексом України", - підсумував юрист Руслан Ружицький.
Раніше РБК-Україна повідомляла, що благодійна допомога від ООН, Червоного Хреста чи інших міжнародних фондів не вважається доходом і не впливає на розмір пенсії.
Юристка уточнила, що це правило діє лише за умови офіційного статусу як донора допомоги, так і її отримувача.
Тим часом стало відомо, що деякі пенсіонери можуть отримати надбавку в розмірі 20 відсотків до пенсії.
Йдеться про мешканців, працівників та студентів населених пунктів зі статусом гірських, який має бути офіційно внесений до спеціального переліку.