Женщина, которая годами была домохозяйкой и воспитывала детей, после развода часто остается без стажа для пенсии. Мало кто знает, но он имеет право на компенсацию за потерянные годы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Руслан Ружицкий.
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"Отдельной выплаты за то, что жена много лет была домохозяйкой и поэтому не имеет достаточного стажа для назначения пенсии, украинское законодательство не предусматривает", - отметил юрист Руслан Ружицкий.
Однако есть другой механизм поддержки - алименты от бывшего супруга, предусмотренные Семейным кодексом Украины.
Юрист объяснил, что Семейный кодекс все же дает возможность получать алименты от бывшего супруга.
"Часть 4 статьи 76 Семейного кодекса Украины устанавливает такое право для супругов, кто из-за воспитания детей, ведения домашнего хозяйства или уход за членами семьи не имел возможности работать, получить образование или занять соответствующую должность", - рассказал Ружицкий.
Такие выплаты могут продолжаться в течение трех лет после развода.
"Часть 3 статьи 76 Семейного кодекса Украины дает право на содержание по достижении пенсионного возраста. Для этого на момент развода до пенсии должно оставаться не более пяти лет, а брак должен длиться не менее десяти лет", - отметил юрист.
Юрист отметил, что точного размера алиментов закон заранее не устанавливает – его определяет суд, учитывая:
Это подразумевает статья 80 Семейного кодекса.
Если женщина уже получает пенсию или имеет другой доход, это не лишает ее права на алименты.
"Конституционный Суд Украины в решении № 1-р/2024 от 29 октября 2024 года признал неконституционной часть 4 статьи 75 Семейного кодекса Украины. Сам по себе размер дохода на уровне прожиточного минимума не может быть единственным критерием для определения потребности человека в удержании. Нужно учитывать его реальные - Ружицкий.
Есть также вариант договориться о содержании без суда. Супруги могут заключить договор, в котором определит сумму, сроки и порядок выплат. Это подразумевает статья 78 Семейного кодекса.
"Де-факто жена может получать материальную поддержку от бывшего супруга из-за того, что много лет посвятила семье и не смогла получить достаточный стаж для пенсии. Но де-юре это не компенсация за потерянную пенсию, а ее право на материальное содержание, предусмотренное Семейным кодексом Украины", - подытожил юрист Руслан Ружлан Ружлан Ружлан Ружлан Ружиян.
Ранее РБК-Украина сообщала, что благотворительная помощь ООН, Красного Креста или других международных фондов не считается доходом и не влияет на размер пенсии.
Юрист уточнила, что это правило действует только при официальном статусе как донора помощи, так и ее получателя.
Тем временем стало известно, что некоторые пенсионеры могут получить прибавку в размере 20 процентов к пенсии.
Речь идет о жителях, работниках и студентах населенных пунктов со статусом горных, который должен быть официально внесен в специальный перечень.