Малий та середній бізнес може отримати грант на 3000 доларів: як взяти участь

В Україні стартує освітньо-грантова програма "Міцність", в рамках якої буде виділено 60 тисяч доларів для малих та середніх підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України .

Щоб підтримати постраждалий від повномасштабної війни бізнес з Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей у поверненні до регіонів, відновленні та розвитку своєї діяльності, в Україні стартує освітньо-грантова програма "Міцність".

Нова освітньо-грантова програма дасть змогу 60 малим і середнім підприємствам здобути необхідні знання та фінансову підтримку для забезпечення робочих місць, підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку регіонів.

"Міцність - це те, з чим у всьому світі асоціюються українці, а ще це невід’ємна риса українських підприємців. Щоб упоратися з викликами воєнного часу, наші бізнеси потребують не лише фінансової підтримки, а й навичок для відновлення та розширення своєї діяльності. Програма "Міцність" допоможе й окремим підприємцям, і більш широко - відновленню економічного процвітання в регіонах, які найбільше потерпають від війни", - зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

У межах програми передбачається проведення комплексу освітніх і психологічних офлайн-заходів у центрах підтримки підприємців Дія.Бізнес в Одесі та Кривому Розі, а також в онлайн-форматі від центру підтримки підприємців у Харкові.

Що дасть ця програма

За результатами проходження програми та створення власної стратегії відновлення бізнесу й нових робочих місць буде обрано 20 найпрогресивніших учасників проекту, кожен з яких отримає фінансову допомогу в 3 тисячі доларів для покриття витрат на закупівлю нового обладнання, ремонт приміщення, запасів сировини та інших необхідних витрат для розвитку бізнесу.

Навчальна програма передбачає інтенсивні воркшопи, майстер-класи, лекції та семінари, на яких учасники з допомогою експертів розвинуть практичні навички щодо:

планування бізнесу,

маркетингу,

міжнародної торгівлі,

бухгалтерського та фінансового менеджменту,

електронної комерції,

розвитку інноваційних технологій та психологічної стійкості.

Дана програма також передбачає індивідуальні та групові консультації з лекторами й менторську підтримку під час навчання й після його завершення.

Дізнатися деталі про умови участі, а також податися на програму можна на порталі Дія.Бізнес.

Дедлайн подання заявки - 8 вересня 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що українці можуть отримати фінансову допомогу до 25 тисяч євро. Вона буде призначена представникам малого бізнесу. Так, українські підприємці можуть розраховувати на три хвилі грантів.

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