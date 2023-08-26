Малый и средний бизнес может получить грант на 3000 долларов: как принять участие

В Украине стартует образовательно-грантовая программа "Міцність", в рамках которой будет выделено 60 тысяч долларов для малых и средних предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины .

Чтобы поддержать пострадавший от полномасштабной войны бизнес из Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей в возвращении в регионы, восстановлении и развитии своей деятельности, в Украине стартует образовательно-грантовая программа "Міцність".

Новая образовательно-грантовая программа позволит 60 малым и средним предприятиям получить необходимые знания и финансовую поддержку для обеспечения рабочих мест, повышения конкурентоспособности и экономического развития регионов.

"Міцність - это то, с чем во всем мире ассоциируются украинцы, а еще это неотъемлемая черта украинских предпринимателей. Чтобы справиться с вызовами военного времени, наши бизнесы нуждаются не только в финансовой поддержке, но и в навыках для восстановления и расширения своей деятельности. Программа "Міцність" поможет и отдельным предпринимателям, и более широко - восстановлению экономического процветания в регионах, которые больше всего страдают от войны", - отметила заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

В рамках программы предусматривается проведение комплекса образовательных и психологических офлайн-мероприятий в центрах поддержки предпринимателей Дія.Бізнес в Одессе и Кривом Роге, а также в онлайн-формате от центра поддержки предпринимателей в Харькове.

Что даст эта программа

По результатам прохождения программы и создания собственной стратегии восстановления бизнеса и новых рабочих мест будут выбраны 20 самых прогрессивных участников проекта, каждый из которых получит финансовую помощь в 3 тысячи долларов для покрытия расходов на закупку нового оборудования, ремонт помещения, запасов сырья и других необходимых расходов для развития бизнеса.

Учебная программа предусматривает интенсивные воркшопы, мастер-классы, лекции и семинары, на которых участники с помощью экспертов разовьют практические навыки по:

планированию бизнеса,

маркетинга,

международной торговли,

бухгалтерского и финансового менеджмента,

электронной коммерции,

развития инновационных технологий и психологической устойчивости.

Данная программа также предусматривает индивидуальные и групповые консультации с лекторами и менторскую поддержку во время обучения и после его завершения.

Узнать детали об условиях участия, а также податься на программу можно на портале Дія.Бізнес.

Дедлайн подачи заявки - 8 сентября 2023 года.

Напомним, мы писали, что украинцы могут получить финансовую помощь до 25 тысяч евро. Она будет назначена представителям малого бизнеса. Да, украинские предприниматели могут рассчитывать на три волны грантов.

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