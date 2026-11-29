Малі підприємці зможуть отримати державну фінансову підтримку в розмірі до 30 000 гривень на придбання енергообладнання, щоб безперебійно працювати під час відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, виділені кошти можна спрямувати на купівлю генераторів, павербанків, інверторів, акумуляторів та стабілізаторів напруги, а також на оплату послуг з їхнього встановлення.

Скористатися програмою державної підтримки можуть фізичні особи-підприємці (ФОП) та товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), які відповідають таким критеріям - зареєстровані до 1 квітня 2026 року, мають у штаті не більше 10 працівників та не мають заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Оформити виплату можна онлайн через портал "Дія", обравши послугу "Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість".

Перевірка відповідності бізнесу умовам програми відбуватиметься автоматично.

"Навіть за обмежених фінансових ресурсів уряд шукає можливості підтримати бізнес. Від його стабільної роботи залежить економіка країни, а отже, і бюджетні надходження, з яких фінансується оборона", - наголосив Корецький.