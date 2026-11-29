Малый бизнес получит до 30 тысяч гривен на энергостойкость, - Корецкий
Малые предприниматели смогут получить государственную финансовую поддержку в размере до 30 000 гривен на приобретение энергооборудования, чтобы бесперебойно работать при отключении света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
По словам главы правительства, выделенные средства можно направить на покупку генераторов, павербанков, инверторов, аккумуляторов и стабилизаторов напряжения, а также на оплату услуг по их установке.
Воспользоваться программой государственной поддержки могут физические лица-предприниматели (ФЛП) и общества с ограниченной ответственностью (ООО), отвечающие таким критериям - зарегистрированные до 1 апреля 2026 года, имеют в штате не более 10 работников и не имеют задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ).
Оформить выплату можно онлайн через портал "Дия", выбрав услугу "Помощь ФЛП и ООО на энергостойкость".
Проверка соответствия бизнеса условиям программы будет автоматически.
"Даже при ограниченных финансовых ресурсах правительство ищет возможности поддержать бизнес. От его стабильной работы зависит экономика страны, а значит и бюджетные поступления, из которых финансируется оборона", - подчеркнул Корецкий.
Поддержка бизнеса в Украине
Напомним, что в Украине внедряются и другие механизмы поддержки предпринимателей в условиях войны и энергетических вызовов.
В частности, Кабмин расширил программу частичной компенсации убытков для бизнеса, распространив ее на поврежденную или уничтоженную в результате российских обстрелов строительную технику.
В то же время, для предпринимателей остается актуальным вопрос организации безопасной работы во время воздушных тревог.
Так, Верховная Рада обратилась к правительству с просьбой разрешить бизнесу работать во время "желтой" тревоги без укрытий при наличии письменного согласия работников.
В Минэкономики тем временем готовят отсрочку только для тех компаний, которые уже приступили к обустройству защитных сооружений, тогда как формально действующий дедлайн 4 декабря пока еще не перенесли.