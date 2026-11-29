Малые предприниматели смогут получить государственную финансовую поддержку в размере до 30 000 гривен на приобретение энергооборудования, чтобы бесперебойно работать при отключении света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

По словам главы правительства, выделенные средства можно направить на покупку генераторов, павербанков, инверторов, аккумуляторов и стабилизаторов напряжения, а также на оплату услуг по их установке.

Воспользоваться программой государственной поддержки могут физические лица-предприниматели (ФЛП) и общества с ограниченной ответственностью (ООО), отвечающие таким критериям - зарегистрированные до 1 апреля 2026 года, имеют в штате не более 10 работников и не имеют задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Оформить выплату можно онлайн через портал "Дия", выбрав услугу "Помощь ФЛП и ООО на энергостойкость".

Проверка соответствия бизнеса условиям программы будет автоматически.

"Даже при ограниченных финансовых ресурсах правительство ищет возможности поддержать бизнес. От его стабильной работы зависит экономика страны, а значит и бюджетные поступления, из которых финансируется оборона", - подчеркнул Корецкий.