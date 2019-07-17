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Малиновский стал одним из самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты"

Новости » Спорт    17.07.2019 - 17:58
Малиновский стал одним из самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты"
Фото: Руслан Малиновский (twitter.com/Atalanta_BC)

Хавбек будет получать минимум 1 млн евро

Украинский полузащитник Руслан Малиновский будет получать в "Аталанте", минимум 1 млн евро. Об этом сообщает footboom.com.

Отмечается, что ежегодный оклад Малиновского может увеличиваться за счет бонусов. В частности, за общее число проведенных матчей в стартовом составе, а также за каждый последующий выход команды в Лигу чемпионов. 

Тем самым образом украинский футболист стал одним из самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты". Больше Малиновского в итальянском клубе на данный момент зарабатывают только Алехандро Гомес (1,6 млн евро) и Дуван Сапата (1,5 млн евро). По одному миллиону евро в год получают Йосип Иличич и Марио Пашалич. 

Также отмечается, что в "Аталанте" Малиновский будет зарабатывать в 2,5 раза больше, чем в "Генке", где его годовой оклад составлял 400 тысяч евро. 

Как сообщалось ранее, 26-летний хавбек "Генка" обошелся итальянцам в 13,7 млн евро. В сезоне 2018/19 Малиновский провел 37 матчей и забил 13 голов за бельгийский клуб и помог ему победить в национальном чемпионате.

Напомним, полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не готовится к новому сезону в составе немецкого "Шальке". Он продолжает поиски нового клуба и занимается переговорами. 

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