Коноплянка отсутствовал на первой предсезонной тренировке "Шальке"

Фото: Евгений Коноплянка (twitter.com/s04)

Украинский футболист находится в поисках нового клуба

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не готовится к новому сезону в составе немецкого "Шальке". Об этом сообщает ruhrnachrichten.de.

Украинский футболист отсутствовал на первой предсезонной тренировке гельзенкирхенской команды. По информации издания, Коноплянка продолжает поиски нового клуба и занимается переговорами.

Die Kugel darf beim ersten Training natürlich nicht fehlen #S04 pic.twitter.com/LKiZLjT7Ux — FC Schalke 04 (@s04) July 1, 2019

Ранее генеральный директор "Шальке" заявил, что Коноплянка уйдет из клуба.

Также появилась информация, что Коноплянка выбирает между турецкими "Фенербахче" и "Бешикташем".

Коноплянка в минувшем сезоне провел 21 матч в составе гельзенкирхенского клуба, забил 1 гол и сделал один ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка резко упал в цене. Ранее вингер стоил 10 млн евро, теперь же его цена - 6,5 млн евро.