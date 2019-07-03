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Коноплянка отсутствовал на первой предсезонной тренировке "Шальке"

Новости » Спорт    03.07.2019 - 13:54
Коноплянка отсутствовал на первой предсезонной тренировке "Шальке"
Фото: Евгений Коноплянка (twitter.com/s04)

Украинский футболист находится в поисках нового клуба

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не готовится к новому сезону в составе немецкого "Шальке". Об этом сообщает ruhrnachrichten.de.

Украинский футболист отсутствовал на первой предсезонной тренировке гельзенкирхенской команды. По информации издания, Коноплянка продолжает поиски нового клуба и занимается переговорами. 

Ранее генеральный директор "Шальке" заявил, что Коноплянка уйдет из клуба. 

Также появилась информация, что Коноплянка выбирает между турецкими "Фенербахче" и "Бешикташем".

Коноплянка в минувшем сезоне провел 21 матч в составе гельзенкирхенского клуба, забил 1 гол и сделал один ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка резко упал в цене. Ранее вингер стоил 10 млн евро, теперь же его цена - 6,5 млн евро.

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