Малиновський став одним з найбільш високооплачуваних гравців "Аталанти"

Фото: Руслан Малиновський (twitter.com/Atalanta_BC)

Хавбек отримуватиме мінімум 1 млн євро

Український півзахисник Руслан Малиновський буде отримувати в "Аталанті", мінімум 1 млн євро. Про це повідомляє footboom.com.

Зазначається, що щорічний оклад Малиновського може збільшуватися за рахунок бонусів. Зокрема, за загальне число проведених матчів у стартовому складі, а також за кожний наступний вихід команди в Лігу чемпіонів.

Тим самим український футболіст став одним з найбільш високооплачуваних гравців "Аталанти". Більше Малиновського в італійському клубі на даний момент заробляють тільки Алехандро Гомес (1,6 млн євро) і Дуван Сапата (1,5 млн євро). По одному мільйону євро в рік отримують Йосип Ілічич і Маріо Пашаліч.

Також наголошується, що в "Аталанті" Малиновський буде заробляти в 2,5 рази більше, ніж в "Генку", де його річний оклад становив 400 тисяч євро.

Як повідомлялося раніше, 26-річний хавбек "Генка" обійшовся італійцям в 13,7 млн євро. У сезоні 2018/19 Малиновський провів 37 матчів і забив 13 голів за бельгійський клуб і допоміг йому перемогти в національному чемпіонаті.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Євген Коноплянка не готується до нового сезону в складі німецького "Шальке". Він продовжує пошуки нового клубу і займається переговорами.