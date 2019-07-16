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"Аталанта" объявила о подписании Малиновского

Новости » Спорт    16.07.2019 - 17:45
"Аталанта" объявила о подписании Малиновского
Фото: Руслан Малиновский (ffu.ua)

Игрок сборной Украины продолжит карьеру в Серии А

Полузащитник бельгийского "Генка" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский подписал контракт с клубом итальянской Серии А "Аталантой". Об этом сообщается на официальном сайте "Аталанты".

Отметим, в новой команде Малиновский будет выступать под 18-м номером. Его контракт с "Аталантой" рассчитан на 5 лет, сумма трансфера составила 13,7 миллиона евро.

Напомним, ранее Малиновский отказался продлевать соглашение с "Генком", а тренеры бельгийской команды не взяли его на сборы. 

Интерес к игроку проявляла "Сампдория", но он рассматривал приоритетным вариантом "Аталанту", поскольку хочет играть в Лиге чемпионов. По данным итальянской прессы, определиться с выбором ему помог главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В сезоне 2018/19 Малиновский провел 37 матчей и забил 13 голов за "Генк" и помог ему стать чемпионом Бельгии.

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