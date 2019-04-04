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Сборная Украины поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

Новости » Спорт    04.04.2019 - 11:47
Сборная Украины поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА
Фото: игроки и тренеры сборной Украины (ПавелКубанов/ffu.ua)

Команда Шевченко улучшила свои позиции по итогам стартовых матчей отбора к Евро -20202

Сборная Украины поднялась на три строчки в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), который 4 апреля 2019 года был опубликован на сайте организации. 

Команда Андрея Шевченко находится на 27 месте, имея в активе 1493 балла.

Соперники сборной Украины в квалификации Евро-2020 занимают следующие места: Португалия - седьмая, Сербия - 29, Люксембург - 86 и Литва - 132.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее - команды Англии и Хорватии.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 4 апреля 2019

1. Бельгия - 1737
2. Франция - 1734
3. Бразилия - 1676
4. Англия - 1647
5. Хорватия - 1621
6. Уругвай - 1613
7. Португалия - 1607
8. Швейцария - 1604
9. Испания - 1601
10. Дания - 1586
...
27. Украина - 1493

Напомним, что национальная сборная Украины в отборе на Евро-2020 сыграла вничью против Португалии (0:0) и обыграла в гостях Люксембург (2:1).

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