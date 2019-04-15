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Малиновський визнаний кращим гравцем "Генка" другий тур поспіль

Новини » Спорт    15.04.2019 - 16:06
Малиновський визнаний кращим гравцем "Генка" другий тур поспіль
Фото: Руслан Малиновський в матчі з "Брюгге" (krcgenk.be)

Українець в матчі з "Брюгге" записав на свій рахунок гол і асист

Півзахисник збірної України та "Генка" Руслан Малиновський знову став кращим гравцем своєї команди. Про це інформує офіційний Twitter бельгійського клубу.

Українець в рамках 4 туру чемпіонської групи національної першості проти "Брюгге" (3:1) віддав результативний пас, проте його одноклубник потрапив в офсайд і гол зарахований не був. Але 25-річний хавбек в цій зустрічі сам реалізував пенальті.

Цей гол став 15 для нього в сезоні в 45 матчах за "Генк". Він також віддав 13 гольових передач.

Зазначимо, що минулого тижня Малиновський отримав нагороду кращого гравця зустрічі з "Гентом" (2:1).

Нагадаємо, футболіст "Динамо" Віктор Циганков втретє поспіль визнаний кращим гравцем туру УПЛ.

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