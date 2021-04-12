Малиновский повторил достижение Фигу в "Серии А"

Так, Малиновский отличился двумя результативными передачами во втором матче подряд. Столько же ассистов украинец отдал в прошлом туре против "Удинезе" (3:2).

Таким образом лидер сборной Украины стал первым игроком в "Серии А" с 2013 года, который в двух матчах подряд отдавал минимум две голевые передачи. Последний раз таким достижением отмечался итальянец Андреа Лаццари. А вот иностранным игрокам подобное удавалось последний раз в 2007 году - тогда два ассиста было в активе Фигу.

Отметим, после 30 туров "Аталанта" Малиновского идет на четвертом месте в "Серии А", имея 61 очко в активе. От второй строчки бергамцев отделяет два очка. Выше "Аталанты" "Ювентус" (62 очка), "Милан" (63) и "Интер" (74).