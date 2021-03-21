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Малиновский отметился голом и ассистом в победном матче "Аталанты" в "Серии А"

Новина українською → Верона, Воскресенье 21 марта 2021 15:37
Малиновский отметился голом и ассистом в победном матче "Аталанты" в "Серии А" Фото: Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить "Верону" (facebook.com/atalantabc)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинский полузащитник Руслан Малиновский своими результативными действиями помог "Аталанте" одержать победу в 28-м туре итальянской "Серии А" против "Вероны" - 2:0. На счету украинца гол и результативная передача.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Малиновский вышел в старте "Аталанты". На 33-й минуте украинец реализовал пенальти за игру игрока "Вероны" в собственной штрафной - 1:0.

А спустя еще 9 минут головой сбросил на Сапату, который ворвался в штрафную и пробил голкипера веронцев - 2:0.

Во втором тайме команды голов не забивали. В итоге победа бергамцев 2:0 благодаря двум результативным действиям Малиновского. Еще один украинец в составе "Аталанты" Виктор Коваленко весь матч провел на лавке запасных.

Победа позволила укрепиться "Аталанте" догнать по набранным очкам "Ювентус", который идет третьим и имеет два матча в запасе. Ближайшие преследователи "Аталанты" - "Наполи" и "Рома" сегодня проведут очную встречу. Первое место "Серии А" сейчас занимает "Интер" с 65 очками. На второй строчке "Милан", отставая на 9 очков.

Напомним, на неделе "Аталанта" с Малиновским в составе уступила мадридскому "Реалу" и вылетела из Лиги чемпионов.

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