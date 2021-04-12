Малиновський повторив досягнення Фігу в "Серії А"

Так, Малиновський відзначився двома результативними передачами у другому матчі поспіль. Стільки ж асистів українець віддав в минулому турі проти "Удінезе" (3:2).

Таким чином лідер збірної України став першим гравцем в "Серії А" з 2013 року, який у двох матчах поспіль віддавав мінімум дві гольові передачі. Останній раз таким досягненням відзначався італієць Андреа Лаццарі. А ось іноземним гравцям подібне вдавалося останній раз у 2007 році - тоді два асиста було в активі Фігу.

Зазначимо, після 30 турів "Аталанта" Малиновського йде на четвертому місці у "Серії А", маючи 61 очко в активі. Від другої сходинки бергамців відокремлює два очки. Вище "Аталанти" "Ювентус" (62 очки), "Мілан" (63) та "Інтер" (74).