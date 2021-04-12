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Малиновський повторив досягнення Фігу в "Серії А"

Новость на русском → Італія, Понеділок 12 квітня 2021 14:46
Малиновський повторив досягнення Фігу в "Серії А" Фото: Руслан Малиновський продовжує феєрити в "Серії А" (facebook.com/atalantabc)
Автор: Ігор Литвиненко

Український плеймейкер Руслан Малиновський допоміг двома гольовими передачами здобути перемогу "Аталанті" над "Фіорентиною" (3:2) в матчі 30-го туру Серії А". При цьому українець повторив досягнення легендарного португальця Луїша Фігу у чемпіонатах Італії.

Про це повідомляє OptaPaolo.

Так, Малиновський відзначився двома результативними передачами у другому матчі поспіль. Стільки ж асистів українець віддав в минулому турі проти "Удінезе" (3:2).

Таким чином лідер збірної України став першим гравцем в "Серії А" з 2013 року, який у двох матчах поспіль віддавав мінімум дві гольові передачі. Останній раз таким досягненням відзначався італієць Андреа Лаццарі. А ось іноземним гравцям подібне вдавалося останній раз у 2007 році - тоді два асиста було в активі Фігу.

Малиновський повторив досягнення Фігу в &quot;Серії А&quot;

Зазначимо, після 30 турів "Аталанта" Малиновського йде на четвертому місці у "Серії А", маючи 61 очко в активі. Від другої сходинки бергамців відокремлює два очки. Вище "Аталанти" "Ювентус" (62 очки), "Мілан" (63) та "Інтер" (74).

Нагадаємо, у 28-му турі італійської "Серії А" Малиновський в переможному матчі "Аталанти" проти "Верони" відзначився голом і асистом.

Також РБК-Україна писало, що "Аталанта" з Малиновським поступилася "Реалу" і вилетіла з Ліги чемпіонів.

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