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Маліновський асистом допоміг "Аталанті" здолати "Сампдорію" у Серії А

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Генуя, Субота 13 серпня 2022 22:17
Маліновський асистом допоміг "Аталанті" здолати "Сампдорію" у Серії А Фото: Руслан Маліновський (праворуч) витратив 10 хвилин на асист (facebook.com/atalantabc)
Автор: Антон Федорців

Із перемоги новий сезон чемпіонату Італії розпочала "Аталанта" з Бергамо. До перемоги над генуезькою "Сампдорією" доклався і українець Руслан Маліновський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Серія А, 1-й тур

"Сампдоярія" – "Аталанта" – 0:2

Голи: Толої, 26, Лукман, 90+4

На фоні чуток про продаж українського хавбека керманич "Богині" Гасперіні залишив його в запасі. Натомість гості вийшли з двома чистими нападниками – Сапатою і Мурієлем.

Хтозна, як би склався матч, коли б суддівська бригада зарахувала гол господарів на 14-й хвилині. Капуто встиг опинитися в обіймах партнерів, але після роботи VAR забитий м'яч скасували.

Бергамаски з епізоду зробили правильний висновок – додали обертів і відкрили рахунок на 26-й хвилині. Після прориву лівим флангом і навісу Пашаліч скинув під удар Толої, який опинився на позиції центрфорварда, і впевнено реалізував момент.

Надалі "Аталанта" контролювала ситуацію на полі, а подвоїти перевагу зуміла вже в доданий арбітром час. Це Маліновський після появи на 84-й хвилині протягнув м'яч у контратаці до штрафного майданчика й відкинув Лукману, який у кілька дотиків впорався з воротарем.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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