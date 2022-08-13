Маліновський асистом допоміг "Аталанті" здолати "Сампдорію" у Серії А

Із перемоги новий сезон чемпіонату Італії розпочала "Аталанта" з Бергамо. До перемоги над генуезькою "Сампдорією" доклався і українець Руслан Маліновський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Італія, Серія А, 1-й тур

"Сампдоярія" – "Аталанта" – 0:2

Голи: Толої, 26, Лукман, 90+4

На фоні чуток про продаж українського хавбека керманич "Богині" Гасперіні залишив його в запасі. Натомість гості вийшли з двома чистими нападниками – Сапатою і Мурієлем.

Хтозна, як би склався матч, коли б суддівська бригада зарахувала гол господарів на 14-й хвилині. Капуто встиг опинитися в обіймах партнерів, але після роботи VAR забитий м'яч скасували.

Бергамаски з епізоду зробили правильний висновок – додали обертів і відкрили рахунок на 26-й хвилині. Після прориву лівим флангом і навісу Пашаліч скинув під удар Толої, який опинився на позиції центрфорварда, і впевнено реалізував момент.

Надалі "Аталанта" контролювала ситуацію на полі, а подвоїти перевагу зуміла вже в доданий арбітром час. Це Маліновський після появи на 84-й хвилині протягнув м'яч у контратаці до штрафного майданчика й відкинув Лукману, який у кілька дотиків впорався з воротарем.