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Малиновский получил предложение из АПЛ, – инсайдер

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 15:55
Малиновский получил предложение из АПЛ, – инсайдер Фото: На Руслана Малиновского есть спрос в Англии (facebook.com/atalantabc)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может стать очередной потерей "Аталанты" из Бергамо в летнее трансферное окно. Его сватают в чемпионат Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабрицио Романо.

Хавбек может пополнить украинскую колонию в АПЛ. В услугах одного из лидеров "Аталанты" заинтересован новичок чемпионата "Ноттингем Форест".

"Руслан Малиновский может стать следующим покинувшим "Аталанту" исполнителем – предложения из разных уголков Европы, клубы Премьер-лиги и Серии А контактируют с его агентами. "Ноттингем Форест" среди многих заинтересованных – Малиновский стремится обсудить свое будущее в скором времени", – написал топ-инсайдер.

29-летний украинец отыграл за бергамасков три сезона. В его активе 128 матчей во всех турнирах, в которых полузащитник забил 29 мячей и отдал 26 результативных передач. Бельгийский "Генк" три года назад получил за него 13,6 млн евро.

Малиновский в случае переезда на Туманный Альбион станет 4-м украинцем в английской Премьер-лиге. Ныне там выступают защитник Миколенко ("Эвертон"), универсал Зинченко ("Арсенал") и хавбек Ярмолюк ("Брентфорд").

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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