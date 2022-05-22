В Малине прогремели взрывы. Жителей призвали оставаться в укрытиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Пока не было официальных сообщений о деталях и последствиях взрывов от областной или городской власти. Однако Малинский горсовет призвал жителей не покидать укрытий.

"Просим оставаться в укрытиях и не покидать их раньше окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении на официальной странице в Facebook.