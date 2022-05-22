В Малине прогремели взрывы. Жителей призвали оставаться в укрытиях

В городе Малин Житомирской области 22 мая прогремели взрывы. Мэр города Александр Ситайло подтвердил информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Пока не было официальных сообщений о деталях и последствиях взрывов от областной или городской власти. Однако Малинский горсовет призвал жителей не покидать укрытий.
"Просим оставаться в укрытиях и не покидать их раньше окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении на официальной странице в Facebook.
Напомним, с утра 20 мая жители Житомирской области сообщали о взрывах во время воздушной тревоги. Их услышали в районе города Малин.
Позже стало известно, что в результате ракетного удара в Малине повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры и трое ранены.
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