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В Малине прогремели взрывы. Жителей призвали оставаться в укрытиях

Фото: в Малине были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В городе Малин Житомирской области 22 мая прогремели взрывы. Мэр города Александр Ситайло подтвердил информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Пока не было официальных сообщений о деталях и последствиях взрывов от областной или городской власти. Однако Малинский горсовет призвал жителей не покидать укрытий.

"Просим оставаться в укрытиях и не покидать их раньше окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении на официальной странице в Facebook.

Напомним, с утра 20 мая жители Житомирской области сообщали о взрывах во время воздушной тревоги. Их услышали в районе города Малин.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара в Малине повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры и трое ранены.

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