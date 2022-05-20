В Житомирской области прогремели взрывы. В регионе с утра продолжается воздушная тревога
Жители Житомирской области утром 20 мая услышали взрывы. В регионе с утра продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Взрывы услышали в районе города Малин. Информацию подтвердил в комментарии журналистам председатель Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.
Пока подробностей нет, местные власти не давали официальных комментариев.
Воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 8:20. По состоянию на 11:15 она до сих пор продолжается.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:15 20 мая (скриншот, alerts.in.ua)
Напомним, утром 20 мая в небе над Львовской областью была зафиксирована крылатая ракета. Ее обезвредили силы ПВО.
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