У Малині пролунали вибухи. Жителів закликали залишатися в укриттях

У місті Малин Житомирської області 22 травня пролунали вибухи. Мер міста Олександр Ситайло підтвердив інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Наразі не було офіційних повідомлень щодо подробиць та наслідків вибухів від обласної чи міської влади. Проте Малинська міськрада закликала жителів не залишати укриттів.
"Просимо залишатися в укриттях та не покидати їх раніше закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Facebook.
Нагадаємо, з ранку 20 травня жителі Житомирської області повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги. Їх почули в районі міста Малин.
Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару у Малині пошкоджені близько 100 будинків, об'єкт інфраструктури та троє людей поранені.
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