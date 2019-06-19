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В Мали во время нападения на деревни убили более 40 людей

Новости » Происшествия    19.06.2019 - 03:53
В Мали во время нападения на деревни убили более 40 людей
Фото: нападение на деревню в Мали (GettyImages)

Боевики атаковали две деревни

В Мали П=по меньше мере 41 человек стал жертвой нападения вооруженных злоумышленников на две деревни в центральной страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что атаки произошли накануне, 17 июня, в деревнях Йоро (24 погибших) и Гангафани (17 погибших).

"Около сотни неизвестных вооруженных человек на мотоциклах внезапно напали на Йоро и открыли огонь по местным жителям. Позже они направились в деревню Гангафани в 15 км", - сообщил источник агентства.

В последнее время в Мали участились случаи нападений, которые происходят на фоне межэтнических конфликтов. Предполагается, что данную атаку устроили представители этнической группы фулани - они открыли огонь по догонам.

РБК-Украина писало, что 10 июня в центральной части Мали при нападении на деревню погибли около сотни человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце марта в центральной части республики Мали боевики напали на пастухов народа фулани. Среди погибших - дети и женщины. 

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