У Малі під час нападу на села вбили понад 40 людей

Фото: напад на село Малі (GettyImages)

Бойовики атакували два села

В Малі П=щонайменше 41 людина стала жертвою нападу озброєних зловмисників на два села в центральній країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що атаки сталися напередодні, 17 червня, у селах Йоро (24 загиблих) і Гангафани (17 загиблих).

"Близько сотні невідомих озброєних осіб на мотоциклах раптово напали на Йоро і відкрили вогонь по місцевим жителям. Пізніше вони попрямували в село Гангафани в 15 км", - повідомило джерело агентства.

останнім часом у Малі почастішали випадки нападів, які відбуваються на тлі міжетнічних конфліктів. Передбачається, що дану атаку влаштували представники етнічної групи фулані - вони відкрили вогонь по догонам.

РБК-Україна писало, що 10 червня в центральній частині Малі при нападі на село загинуло близько сотні чоловік.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці березня в центральній частині республіки Малі бойовики напали на пастухів народу фулані. Серед загиблих - діти і жінки.