В Мали во время нападения на деревню убили около сотни людей

Фото: нападение на деревню в Мали (GettyImages)

Деревня была населена одним из нацменьшинств - догонами

В центральной части Мали при нападении на деревню погибли около сотни человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Издание отмечает, что подвергшаяся атаке деревня была населена догонами - одним из национальных меньшинств Мали. Указано, что среди представителей нацменьшинства распространены занятие охотой и традиционные языческие верования, а также довольно много христиан. При этом подавляющее большинство населения Мали - мусульмане.

Стоит отметить, что в марте 2019 года неизвестные боевики, которые, по одной из версий, были догонами по происхождению, напали на населенную мусульманами-фульбе (в большинстве своем скотоводы) деревню Огоссагу и убили около 160 человек. После этого было совершено несколько нападений на малийских военных и селения догонов. Атаки называли местью за резню в Огоссагу.

Напомним, в начале мая в центральной части Мали в результате засады исламистских боевиков погибли 18 гражданских жителей.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце марта в центральной части республики Мали боевики напали на пастухов народа фулани. Рано утром вооруженные люди, которые были одеты в традиционные костюмы охотников, окружили деревню Огоссагу и совершили нападение.

В силовых структурах Мали отмечали, что среди погибших присутствуют женщины, дети и старики.