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В Мали в результате нападения боевиков погибли десятки людей

Новости » Происшествия    23.03.2019 - 19:06
В Мали в результате нападения боевиков погибли десятки людей
Фото: боевики в Мали (twitter.com/PressTV)

В результате атаки погибло около 60 пастухов

В субботу, 23 марта, в центральной части Республики Мали боевиками было убито около 60 пастухов народа фулани, которое было вызвано усилием насилия на этнической почве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэр ближайшего города Банкасс Мулай Гуиндо рассказал, что около 4 утра по местному времени вооруженные люди, которые были одеты в традиционные костюмы охотников окружили деревню Огоссагу и совершили нападение.

"Это очень тяжелые потери. Деревня Огоссагу полностью опустошена", - сообщил Гуиндо.

Сообщается, что данное нападение могло быть ответными действиями местного филиала "Аль-Каиды" за пятничный рейд, в результате которого погибло 23 человека.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сомали террористы предприняли попытку захвата здания правительства. В результате нападения боевиков на здание правительства, которому предшествовал взрыв террориста-смертника в центре сомалийской столицы Могадишо, погибли по меньшей мере 15 человек, среди которых заместитель министра труда Сахар Ибрагим Абдала и правоохранители.

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