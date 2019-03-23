В Мали в результате нападения боевиков погибли десятки людей

Фото: боевики в Мали (twitter.com/PressTV)

В результате атаки погибло около 60 пастухов

В субботу, 23 марта, в центральной части Республики Мали боевиками было убито около 60 пастухов народа фулани, которое было вызвано усилием насилия на этнической почве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэр ближайшего города Банкасс Мулай Гуиндо рассказал, что около 4 утра по местному времени вооруженные люди, которые были одеты в традиционные костюмы охотников окружили деревню Огоссагу и совершили нападение.

" Это очень тяжелые потери. Деревня Огоссагу полностью опустошена", - сообщил Гуиндо.

Сообщается, что данное нападение могло быть ответными действиями местного филиала "Аль-Каиды" за пятничный рейд, в результате которого погибло 23 человека.