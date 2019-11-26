У Малі зіткнулися два вертольоти, загинули 13 військових

Іллюстративне фото (thedefensepost.com)

Емманюель Макрон висловив повну підтримку армії

Тринадцять французьких військовослужбовців загинули в результаті зіткнення двох військових вертольотів в Малі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що в результаті аварії двох вертольотів в Малі загинули 13 французьких солдатів. Він висловив повну підтримку армії і вітав мужність французьких солдатів, які ведуть бойові дії в Сахеле.

Нагадаємо, 18 січня 2018 два російські винищувачі Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем, попередньо - через помилку пілотування. Літаки зіткнулися в момент повернення на авіабазу в Хурбе (277-й бомбардувальний авіаполк). На місці зіткнення двох винищувачів Су-34 над Японським морем загинули троє пілотів.

Також раніше у місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) розбився поліцейський вертоліт, в результаті чого загинула одна людина і ще троє постраждали. Правоохоронці на вертольоті здійснювали звичайне патрулювання.

До цього РБК Україна писало, що вантажний Boeing 707 розбився при посадці в аеропорту Кереджа на захід від Тегерана. Пілоти не впоралися з керуванням, і лайнер викотився за межі смуги, після чого пробив огорожу і викотився в житловий район, де загорівся. В результаті авіакатастрофи загинули 16 осіб.