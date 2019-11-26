ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Малі зіткнулися два вертольоти, загинули 13 військових

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 11:28
У Малі зіткнулися два вертольоти, загинули 13 військових
Іллюстративне фото (thedefensepost.com)

Емманюель Макрон висловив повну підтримку армії

Тринадцять французьких військовослужбовців загинули в результаті зіткнення двох військових вертольотів в Малі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що в результаті аварії двох вертольотів в Малі загинули 13 французьких солдатів. Він висловив повну підтримку армії і вітав мужність французьких солдатів, які ведуть бойові дії в Сахеле.

Нагадаємо, 18 січня 2018 два російські винищувачі Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем, попередньо - через помилку пілотування. Літаки зіткнулися в момент повернення на авіабазу в Хурбе (277-й бомбардувальний авіаполк). На місці зіткнення двох винищувачів Су-34 над Японським морем загинули троє пілотів.

Також раніше у місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) розбився поліцейський вертоліт, в результаті чого загинула одна людина і ще троє постраждали. Правоохоронці на вертольоті здійснювали звичайне патрулювання.

До цього РБК Україна писало, що вантажний Boeing 707 розбився при посадці в аеропорту Кереджа на захід від Тегерана. Пілоти не впоралися з керуванням, і лайнер викотився за межі смуги, після чого пробив огорожу і викотився в житловий район, де загорівся. В результаті авіакатастрофи загинули 16 осіб.

В Афганістані розбився військовий вертоліт, є загиблі Кількість жертв нападу на прикордонний пункт в Таджикистані зросла
Новини України вертолетстолкновениеМали
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся