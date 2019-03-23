В Мали в результате нападения боевиков погибли десятки людей

В субботу, 23 марта, в центральной части Республики Мали боевиками было убито около 60 пастухов народа фулани, которое было вызвано усилием насилия на этнической почве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэр ближайшего города Банкасс Мулай Гуиндо рассказал, что около 4 утра по местному времени вооруженные люди, которые были одеты в традиционные костюмы охотников окружили деревню Огоссагу и совершили нападение.

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Сомали террористы предприняли попытку захвата здания правительства. В результате нападения боевиков на здание правительства, которому предшествовал взрыв террориста-смертника в центре сомалийской столицы Могадишо, погибли по меньшей мере 15 человек, среди которых заместитель министра труда Сахар Ибрагим Абдала и правоохранители.