В Сомали террористы предприняли попытку захвата здания правительства

Фото: попытка захвата здания правительства боевиками в Сомали (REUTERS)

По меньшей мере 15 человек погибли в результате террористической атаки

В Сомали боевики террористической группировки "аль-Шабааб" со стрельбой пытались захватить здание правительства в городе Могадишо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в результате нападения боевиков на здание правительства, которому предшествовал взрыв террориста-смертника в центре сомалийской столицы Могадишо, погибли по меньшей мере 15 человек. Среди жертв нападения заместитель министра труда Сахар Ибрагим Абдала и правоохранители. Еще по меньшей мере 20 человек получили ранения.

По данным полиции, боевые действия в здании правительства завершены, помещения полностью освобождены от боевиков.

"Здание полностью защищено. Четыре боевика были убиты. Также был убит террорист-смертник, который был в заминированном автомобиле", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сомали в результате авиаударов было уничтожено 26 боевиков группы сомалийских исламистов движения "Харакат аш-Шабааб".

Как писало РБК-Украина, в результате взрыва автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли по меньшей мере 29 человек. Также в результате взрыва пострадало 80 человек.

Добавим, во время проведения операции в Афганистане 22 марта погибли двое американских военных. Миссия американских военных была направлена в Афганистан для помощи местной армии, которая борется с талибами.