В Малі в результаті нападу бойовиків загинули десятки людей

У суботу, 23 березня, в центральній частині Республіки Малі бойовиками було вбито близько 60 пастухів народу фулані, яке було викликано збільшенням насильства на етнічному ґрунті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мер найближчого міста Банкасс Мулай Гуїндо розповів, що близько 4 ранку за місцевим часом озброєні люди, які були одягнені в традиційні костюми мисливців оточили село Огоссагу і вчинили напад.

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Сомалі терористи здійснили спробу захоплення будівлі уряду. В результаті нападу бойовиків на будівлю уряду, якому передував вибух терориста-смертника в центрі сомалійської столиці Могадішо, загинули щонайменше 15 осіб, серед яких заступник міністра праці Цукор Ібрагім Абдала і правоохоронці.