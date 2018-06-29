В Мали неизвестные напали на штаб-квартиру G5 Sahel

В G5 Sahel входят пять африканских стран

Неизвестные напали на штаб-квартиру G5 Sahel в Мали в пятницу, 29 июня. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на местные источники и работников миротворческой миссии ООН.

"Неопознанные нападавшие совершили набег на штаб-квартиру G5 Sahel в центре Мали в пятницу", - отмечает агентство.

Также указано, что пока нет подробностей о масштабе и последствиях нападения.

Отметим, в G5 Sahel входят пять африканских стран: Чад, Нигер, Мали, Мавритания и Буркина-Фасо.

Организация была создана в 2014 году для укрепления сотрудничества в регионе и защите от внешних угроз, в частности от экстремизма в Сахельском регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в редакции газеты Capitol Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США). В полиции заявили, что нападающий действовал целенаправленно, это было "нечто вроде вендетты".