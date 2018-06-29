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Стрельба в редакции в США: полиция считает нападение местью

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 06:03
Фото: стрельба в США (стрельба в газете в США (twitter.com/AFP)
Фото: стрельба в США (стрельба в газете в США (twitter.com/AFP)

Информация о найденной в редакции газеты бомбе не подтвердилась

Мужчина, устроивший стрельбу в редакции газеты Capitol Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США) действовал целенаправленно, это было "нечто вроде вендетты". Об этом заявил представитель полиции Уильям Крамф, передает телеканал NBC.

"Это была целенаправленная атака на Capitol Gazette", - заявили в полиции.

Крамф также рассказал, что преступник вошел в здание с дробовиком и начал искать своих жертв.

Он также сообщил, что преступник - житель штата Мэриленд, старше 30 лет.

Кроме того, представитель полиции заявил, что сообщения о том, что в здании редакции было найдено взрывное устройство не соответствуют действительности - на самом деле нападавший принес с собой несколько дымовых шашек, которые и использовал при атаке.

Крамф рассказал, что ранее в редакцию газеты поступали угрозы через социальные сети, но пока неизвестно, связаны ли они с нападением.

Три источника телеканала сообщили, что нападавший - 38-летний Джаррод Рамос, который в 2012 году подал иск о клевете против газеты и ее колумниста Эрика Хартли из-за статьи об уголовном деле о домогательствах, но суд тогда отказал в рассмотрении его иска.

Напомним, в Соединенных Штатах в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд) погибли пять человек и "многие серьезно ранены".

 

Стрельба в США: полиция обнаружила в офисе газеты бомбу В США произошла стрельба возле редакции газеты, есть погибшие
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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